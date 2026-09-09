AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman ve Besni tarımı açısından tarihi önem taşıyan Aksu Regülatörü ile Besni-Keysun-Kızılin Ana İletim Hattı Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 8 milyar TL büyüklüğündeki yatırımın bölge tarımında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını belirten Özhan, Adıyaman'ın bereketli topraklarının suyla buluşacağını söyledi.

Milletvekili Hüseyin Özhan, yaptığı açıklamada Adıyaman'ın ve Besni'nin tarımsal geleceği açısından büyük önem taşıyan yatırımın hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

'Adıyaman'ımızın bereketli toprakları suyla, çiftçimiz güçlü yarınlarla buluşuyor.'

ifadelerini kullanan Özhan, yatırımın Adıyaman ve bölge üreticileri için hayırlı olmasını diledi.

223 Bin 310 Dekar Tarım Arazisi Sulanacak

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, 223 bin 310 dekar tarım arazisinin sulama imkanına kavuşacak olması.

Çetintepe Barajı, özellikle Besni ilçesindeki Keysun ve Kızılin ovaları başta olmak üzere bölgedeki tarımsal üretim alanları için stratejik bir su kaynağı oluşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü de Çetintepe Barajı'nın 223 bin 310 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayacağını ve bölgedeki üretim kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini açıklamıştı.

Çetintepe Barajı, 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip. Barajın 2 Nisan 2026'da düzenlenen törenle hizmete alınmasıyla birlikte sulama yatırımlarında da önemli bir aşamaya geçildi.

Aksu Regülatörü ve Ana İletim Hattında İhale Tamamlandı

Yatırımın en önemli unsurlarından biri olan Adıyaman Göksu Araban Aksu Regülatörü ve Besni-Keysun-Kızılin Ana İletim Hattı Yapımı ihalesinde de önemli bir aşama geride kaldı.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalede, ERG Altyapı-Gökalp Proje İş Ortaklığı 5 milyar 973 milyon 243 bin TL teklif ile en uygun teklif sahibi olarak ihaleyi kazandı. İhalenin yaklaşık maliyeti ise 7 milyar 799 milyon 54 bin 312 TL olarak açıklanmıştı.

Burada belirtilen yaklaşık 8 milyar TL, projenin yatırım büyüklüğünü ifade ederken, ihale kapsamında kazanan teklif tutarı 5,973 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

8,2 Kilometrelik Dev Tünel Yapılacak

Proje yalnızca bir sulama hattından ibaret değil. İhale kapsamında;

* 8.157,11 metre, yani yaklaşık 8,2 kilometrelik TBM tüneli,

* 1 adet regülatör yapısı,

* 3.989 metre trapez kanal,

* 298 metre duvarlı kanal,

* 531 metre uzunluğunda galeri,

* 320 metre uzunluğunda, iki gözlü çelik sifon,

* 18 adet çeşitli sanat yapısı, köprü ve yol geçişi

inşa edilecek.

İşin sözleşme tarihinden itibaren 1.095 takvim gününde tamamlanması öngörülüyor.

Besni Tarımında Yeni Bir Dönem

Milletvekili Hüseyin Özhan'ın daha önce yaptığı açıklamalarda da projenin Besni Ovası açısından uzun yıllardır beklenen yatırımlardan biri olduğu vurgulanmıştı. Özhan, Mayıs ayında projenin ihale aşamasına geldiğini ve yatırımın Besni Ovası'nda tarımsal üretimi önemli ölçüde değiştireceğini ifade etmişti.

Ağustos ayında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ise Özhan, Çetintepe Barajı'ndan temin edilecek suyla Besni Ovası'nda sulanacak 223 bin 310 dekar araziye yönelik iletim hattı ve sulama yatırımlarına 2027 yılında başlanacağı müjdesini paylaşmıştı.

Bu gelişmeyle birlikte Çetintepe Barajı'nda depolanan suyun Besni Ovası'ndaki üretim alanlarına ulaştırılması için kritik altyapının oluşturulması hedefleniyor.

Çiftçinin Üretim Gücü Artacak

Sulama imkanlarının genişlemesiyle birlikte bölgedeki kuru tarım yapılan alanların daha verimli şekilde değerlendirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve tarımsal üretimde verimliliğin yükseltilmesi bekleniyor.

Özellikle Besni, Keysun ve Kızılin çevresindeki üreticiler açısından yatırımın uzun vadede tarımsal gelirlerin artırılmasına ve bölge ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Çetintepe Barajı'nın hizmete alınmasıyla başlayan süreç, Aksu Regülatörü ve ana iletim hattı yatırımıyla yeni bir aşamaya taşınıyor. DSİ'nin yatırım programında da proje, Göksu Araban 1. Merhale Sulaması (Çetintepe Barajı) Projesi kapsamında yer alıyor.

Özhan: 'Adıyaman'ımıza ve Besni'mize Hayırlı Olsun'

Hüseyin Özhan, yatırımın Adıyaman'ın tarımsal geleceği açısından önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti.

'Adıyaman'ımıza, Besni'mize ve tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun.'

Özhan, açıklamasında şu mesajı verdi:

'Yaklaşık 8 milyar TL büyüklüğündeki sulama yatırımı, 223 bin 310 dekar tarım arazisini suyla buluşturma hedefi, Çetintepe Barajı'nın 460 milyon metreküplük depolama kapasitesi ve 8,2 kilometrelik ana tünel imalatıyla Adıyaman'ın tarımsal kalkınmasında önümüzdeki dönemin en önemli yatırımları arasında yer alıyor.'

Kaynak : PERRE