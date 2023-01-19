Vatandaşların bütün dert, istek, dilek ve şikâyetlerini alan ve bu talepleri seri bir şekilde ilgili kurumlara aktararak çalışmalarını sürdüren Açık Kapı Şube Müdürlüğü ocak ayı izleme ve değerlendirme toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Açık Kapı Şube Müdürü Sedat Bakan ve il ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, Açık Kapı Şube Müdürlüğünün 2022 yılındaki çalışmaları masaya yatırılırken, 2023 yılında yapılması planlanan faaliyet ve çalışmalar değerlendirildi.

Valilik bünyesinde hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğünce vatandaşların her konudaki talep, şikâyet, istek ve önerileri görevli personel tarafından alınıp ilgili kurumlara iletiliyor ve kısa sürede başvuru sonuçlandırılarak başvuru sahibine SMS yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

Açık Kapı projesi ile güler yüzlü ve konularına hakim personel aracılığı ile tüm vatandaşlarımız ile birebir ve sıcak bir iletişim kurulduğunu kaydeden Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, “Bu proje vatandaşlarımızın talep ve önerilerini, uzman personel aracılığı ile iletebildikleri, tüm başvuruların elektronik ortamda kaydedilerek ilgili birimlere yönlendirildiği, takip edilerek hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığı devletle vatandaşlarımız arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmayı amaçlayan kamu hizmeti anlayışıdır. Başvurular elektronik ortamda kaydedilerek ilgili birimlere yönlendirilmekte ve vatandaş memnuniyeti ön planda tutularak 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Valiliğimiz bünyesinde hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğümüze 2022 yılında il genelinde 6763 başvuru yapılmış bu başvuruların 6 bin 515 tanesi sonuçlandırılmıştır. Açık Kapı Şube Müdürlüğümüz 2023 yılında da Açık Kapı birimlerinin tanınırlığını artırmak, halkla ilişkileri kuvvetlendirmek, vatandaşın talep ve önerilerini yerinde almak amacıyla çeşitli ziyaret ve programlar çerçevesinde faaliyetlerine ağırlık verecektir” dedi.