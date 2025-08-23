Teknik incelemede ekipman hasarı tespit edildi



Gece saat 22.00 sularında yaşanan olayın ardından belediye ekipleri trafo alanında detaylı inceleme yaptı. Beton trafo köşkü, 400 kilovoltamper gücündeki trafo, giriş-çıkış hücreleri, ölçü hücresi ve koruma hücrelerinde hasar meydana geldiği belirlendi.



Gece yarısı mesaisi



Olay sonrası zarar gören ekipmanların yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri gece 02.30’a kadar süren yoğun mesainin ardından hasarlı üniteleri değiştirdi. Sabah saatlerinde ise bölgeye yeniden enerji verildi.



Başkan Tutdere’den açıklama



Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ilk belirlemelere göre patlamanın aşırı yüklenme ve yüksek hava sıcaklıklarından kaynaklandığını ifade etti. Detaylı incelemelerin sürdüğünü belirten Tutdere, vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.



Başkan Tutdere, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Millet bahçemizdeki trafoda yaşanan patlamanın ardından ekiplerimiz derhal müdahalede bulunmuş, gerekli kontroller yapılmıştır. Yapılan teknik incelemeler sonucunda herhangi bir tehlike kalmamıştır. Gece boyunca yoğun bir çalışma yürüten ekiplerimiz hasarlı üniteleri değiştirerek sabah itibarıyla enerji akışını yeniden sağlamıştır. Vatandaşla

Kaynak : PHA