Eğriçay parkı’nda sinema keyfi



Ailelerin çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, belediye tarafından kurulan dev ekran karşısında film izlendi. Açık havada gerçekleştirilen sinema gösterimi, yaz akşamına ayrı bir renk kattı.



Patlamış mısır ve gazoz ikramı



Etkinlik boyunca ailelere ve çocuklara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Sinema keyfini doyasıya yaşayan çocuklar, hem aileleriyle birlikte vakit geçirdi hem de açık hava sinemasının heyecanını deneyimledi.



Adıyaman Belediyesi yetkilileri, sosyal ve kültürel etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik farklı programlarla şehirde sosyal yaşamın renklendirileceğini ifade etti.

Kaynak : PHA