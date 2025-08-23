Teoriden pratiğe geniş kapsamlı eğitim



İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde staj yapan üniversite öğrencileri, hem teorik derslerle bilgilerini geliştirdi hem de uygulamalı eğitimlerle mesleki tecrübe kazandı. Sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencileri; yangın söndürme tatbikatlarından arama-kurtarma çalışmalarına, çeşitli acil durum senaryolarından sahadaki gerçek müdahalelere kadar geniş bir yelpazede eğitim gördü.



4 kadın, 11 erkek stajyer mezun oldu



Program kapsamında 4 kadın ve 11 erkek öğrenci toplam 30 iş günü boyunca eğitim aldı. Staj sonunda öğrenciler, teorik bilgilerini sahada deneyimle pekiştirdi. Özellikle kadın stajyerlerin tatbikatlarda gösterdiği cesaret ve kararlılık dikkat çekti.



Başkan Tutdere’den destek mesajı



Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kadınların itfaiyecilik mesleğinde de başarılı olacağına inandığını belirterek şunları söyledi:



“Belediyemiz bünyesinde staj yapan, başta genç kadınlarımız olmak üzere tüm öğrencilerimizin azim ve gayretleri bizleri gururlandırıyor. Fedakârlık isteyen itfaiyecilik mesleğinde, kadın stajyerlerimizin sahada gösterdiği cesaret ve kararlılık geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Biz de tüm gençlerimizin yanında olmaya, onların yolunu açmaya devam edeceğiz.”



Stajyerlerin değerlendirmeleri



Stajyerlerden Duygu Dündar, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görev almanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Dündar, hem mesleki hem de kişisel anlamda önemli kazanımlar elde ettiklerini vurguladı.



Bir diğer stajyer Muhammed Şahin ise sahada görev almanın heyecan verici olduğunu belirterek, bu tecrübenin meslek hayatında kendisine çok şey katacağını ifade etti.

