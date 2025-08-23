Polis engeli ve arbede



KESK’liler, çelenk bırakmak üzere konut önüne geldiklerinde polis barikatıyla karşılaştı. Güvenlik şube ekipleri, çelengin başka bir alana bırakılmasını önerdi ancak sendika temsilcileri bunu kabul etmedi. Bunun üzerine çevik kuvvet barikat kurdu, polis ve sendika üyeleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Olay sırasında Atatürk bulvarı’nın protokol yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.



Eylemciler, barikatı aşmaya çalışırken 'katil İsrail işbirlikçi AKP', 'aç, aç, barikatı aç', 'hamaseti bırak ticareti kes', 'nehirden denize özgür Filistin' ve 'yaşasın halkların kardeşliği' sloganları attı. Trafikte bekleyen bazı yurttaşlar da korna çalarak ve alkışlarla eyleme destek verdi.



KESK üyelerinin ısrarı sonucu polis geri adım attı ve çelenk ile oyuncakların büyükelçilik konutu önüne bırakılmasına izin verdi. Eş genel başkanlar Ayfer Koçak ve Ahmet Karagöz, siyah çelenk ile oyuncakları bıraktıktan sonra trafik yeniden normale döndü.



Koçak: 'Netanyahu hükümeti soykırım politikası yürütüyor'



KESK adına açıklama yapan eş genel başkan Ayfer Koçak, Gazze’de yaşananların 'modern çağın insani değerlerini yok sayan bir barbarlık' olduğunu söyledi. Koçak, 'hastanelerin, ambulansların, yardım merkezlerinin hedef alınması; ekmek fırınlarının, su şebekelerinin ve tüm altyapının yerle bir edilmesi aslında tek bir gerçeğe işaret etmektedir: Netanyahu hükümeti, Filistin halkını yeryüzünden silmeyi hedefleyen bir soykırım politikası yürütmektedir' dedi.



BM raporlarına atıfta bulunan Koçak, Gazze’deki durumun vahametini şu sözlerle aktardı:



'Gazze’de yaşayanların yüzde 90’ı açlıkla karşı karşıya, 1,5 milyon insan günlük gıdaya erişemiyor.'



'Son bir yılda 70 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirdi, ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuk.'



'100 binden fazla insan ağır yaralı, 2,3 milyonluk nüfusun neredeyse tamamı evsiz kaldı.'



'Hastaneler bombalandı, eğitim kurumları yok edildi, halk geleceksiz bırakıldı.'



Koçak, İsrail’in yardımları engelleyerek 'açlığı savaş silahı olarak kullandığını' vurguladı.



'İktidar göstermelik çıkışlarla ticareti sürdürüyor'



KESK eş genel başkanı Koçak, Türkiye hükümetini de eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

'yüksek perdeden göstermelik çıkışlar yapan AKP iktidarıysa İsrail’le ticaretini sürdürüyor, Akdeniz’de enerji anlaşmalarına devam ediyor, limanlarda gemi trafiğini kesmiyor. Kamuoyunu oyalayarak Filistin halkının katliamına seyirci kalıyor.'



KESK’in çağrısı



KESK açıklamasında, 'halkların kardeşliği ve barış içinde bir yaşam' talebini yineledi. İsrail’in işgal ve katliam politikalarının derhal sona ermesini isteyen konfederasyon, uluslararası kurumlara ve demokratik kamuoyuna Filistin halkının mücadelesine sahip çıkma çağrısı yaptı.



Açıklamanın sonunda, 'yaşasın halkların kardeşliği, kahrolsun savaş, yaşasın barış' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PHA