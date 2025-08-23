Kablan’dan destek ziyareti



AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, genç sporcu Erdoğan ve antrenörü Erdal Erdoğan’ı ziyaret ederek şampiyona hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Ziyarette sporcuların kararlılığına vurgu yapan Kablan, şu ifadeleri kullandı:



“Adıyamanımızın gururu olan sporcularımızın yanında sonuna kadar duracağız. Bayrağımızı tüm dünyada dalgalandıracaklarına yürekten inanıyoruz.”



Adıyaman ve Türkiye adına mücadele edecek



Ayşe İkra Erdoğan’ın dünya şampiyonasında alacağı sonuç, yalnızca kişisel bir başarı değil; aynı zamanda Adıyaman’ın spordaki yükselen profilinin de bir göstergesi olacak. Antrenörü Erdal Erdoğan ile yoğun bir kamp sürecinden geçen genç sporcu, ringde hem Adıyaman’ı hem de Türkiye’yi temsil edecek.



Hedef yeni başarılar



Adıyamanlı sporcular, dünya muaythai şampiyonasında yeni başarılara imza atarak kentin adını uluslararası arenada duyurmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA