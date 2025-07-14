'Dili kirli, üslubu ahlaksız, seviyesi çukurda'

MHP’li Yalçın, İYİ Parti lideri Dervişoğlu’nun milliyetçilik söylemlerine tepki göstererek, “Dervişoğlu’nun dudaklarından, birkaç yüzyılda müstemleke tipi aydınların ağızlarında birikmiş siyasi hamakat salyası taşmaktadır. Dili kirli, üslubu ahlaksız, seviyesi alçaktır. Aslında alçaklık da bir seviyedir. Dervişoğlu’nun indiği yer, çukurdur” ifadelerini kullandı.



'Terörsüz Türkiye süreci en büyük rahatsızlık kaynağı'

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröre karşı ortaya koyduğu siyasi iradeye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yürütülen sürece değinerek şu sözleri kaydetti:



“Müsavat Dervişoğlu’nu böylesine kudurtan, ağzından köpükler saçtıran nedir biliyor musunuz? Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin girişimleri ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da kararlı duruşu ve iradesiyle bölücü terör örgütü dükkânı kapatmış ve ülkede Terörsüz Türkiye süreci başlamıştır. Böylece Müsavat Dervişoğlu gibi milliyetçilik taslaklarının en önemli propaganda ve istismar vasıtalarından biri ellerinden alınmıştır. Dervişoğlu misali, politika yamakları işsiz kalmışlardır.”



'Lider Ülke Türkiye vizyonu hayata geçti'

Yalçın, Bahçeli’nin 1980’li yıllardan itibaren ortaya koyduğu “21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye” vizyonunun artık somut bir gerçeğe dönüştüğünü ifade ederek, bu gelişmelerin bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını söyledi:



“Türkiye sadece içeride değil, bölgede ve dünyada dengeleri değiştirmiş, ezberleri bozmuştur. Türkiye, küresel bir aktör olarak gerek iç siyasette gerekse uluslararası alanda geri dönüştürülemez bir paradigma değişikliğine yol açmıştır. Dervişoğlu’nun çirkin fıtratını mısır tanesi gibi patlatan kızgın siyasi husumetin arkasında çaresizlik, kıskançlık, haset ve kifayetsiz muhterislik yatmaktadır.”



'MHP'nin dominant rolü rahatsızlık veriyor'

Yalçın, MHP’nin Türk siyasi hayatındaki etkili konumuna dikkat çekerek, İYİ Parti’yi “politik taklit ve tağşiş partisi” olarak niteledi. Açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:



“Türk milliyetçiliğinin yegâne temsilcisi olan MHP’nin Türk siyasi hayatındaki dominant rolü karşısında İP gibi politik taklit ve tağşiş partilerinin varlığının bir anlamı kalmamıştır.”



'Siyasi sorularla Dervişoğlu’nu hedef aldı'

Açıklamasının sonunda Dervişoğlu’na yönelttiği sorularla dikkat çeken Yalçın, şunları sordu:



“Bölücü örgütün kendini feshetmesinden, silahlı terörün bitmesinden yana mıdır, değil midir?”



“Terör saldırılarının devam etmesini neden bu kadar istemektedir?”



“Yeni şehit ve gazilerin gelmesini neden canhıraş feryatla istemektedir?”



“Türk milletine sosyal barış ve kardeşliği, huzur ve sükûnu neden çok görmektedir?”



“Türk devletinin bekasını temin için attığı adımlardan neden bu kadar rahatsızdır?”



“İP, günümüzün Avrupa siyasetinden ilham alan yeni tür Nazi partilerine niye tıpatıp benzemektedir?”



“İP’in başı, neden Mustafa Kemal Atatürk’e değil de Hitler’e özenmektedir?”



“İP, Türk milliyetçiliğine sekte vurmak için kurulmuş bir Nazist FETÖ projesi midir?”



“Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı çabaları, Müsavat Efendi’nin neresine batmaktadır?”

Kaynak : PHA