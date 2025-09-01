“Kamu Vicdanında Şüphe Oluşmamalı”



Av. Aslancan, mesajında adli süreçlerin sürüncemede kalmasının toplumda güvensizlik yarattığını belirtti: “Yeni adli yılın, milletimizin adalet duygusunu pekiştirecek şekilde adil, şeffaf ve hızlı işlemesini diliyorum. Uzun süren soruşturma ve davalar, kamu vicdanında şüphe ve tereddütlere yol açmaktadır. Bu süreçlerin, hiç kimsenin aklında soru işareti bırakmadan, adaletin terazisini sarsmadan sonuçlandırılması en büyük temennimizdir.”



Bahçeli’nin Mesajına Destek

Bilindiği üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde belediyelerle ilgili devam eden rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etmişti. Başkan Aslancan’ın sözleri, Genel Başkan Bahçeli’nin bu açıklamalarına destek niteliğinde değerlendirildi.



“Adalet, Güvenin Temeli”

Aslancan, açıklamasının sonunda yeni adli yılın tüm hakim, savcı, avukat ve adalet çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek, “Adaletin güveni tesis ettiği, milletimizin gönül huzuru bulduğu bir yıl olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA