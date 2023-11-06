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MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, konuşmasında, depremzede kiracıların da kalıcı konutlardan hak sahibi olarak faydalanması gerektiğini aksi halde, yaşanan mağduriyetin telafisi imkansız yaralara yol açabileceğini aktardı.

“Depremde hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin ailelerine şehit hakları tanınsın”

Önat konuşmasında ayrıca, depremde yaşamını yitiren kamu görevlilerinin ailelerine yönelik haklarla ilgili taleplerini de iletirken, asker, polis, bekçi, köy korucusu gibi güvenlik güçlerine mensup kişilerin, mümkünse şehit sayılması ve ailelerinin şehit ailelerine tanınan halklardan istifade edebilmesinin önünün açılmasını istedi.

“Genel Başkan Yardımcıları belirli periyotlarla Adıyaman’a gelmeli”

MHP’li Önat, Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’a; deprem sonrası kurumların yaptıkları çalışmalara ilişkin bir dosya sunarak, yatırımcıların desteklenmesi, sanayicilerin Adıyaman'a istihdam sağlayıcı adımlar atması, katma değeri yüksek yatırımlara duyulan ihtiyaç, tarımda sulamaya ilişkin aksaklıklar ve acilen sulu tarıma geçilmesi için yapılacaklar ile Adıyaman' da bulunan tarihi ve turistik yerlerin daha fazla turist ağırlaması için otel ve benzeri çalışılmalara hız verilmesi noktasında ihtiyaç duyulan eksiklikleri aktardı. Önat aynı zamanda, MHP Genel Merkezi’nden belirli periyotlarla genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinden oluşan heyetlerin Adıyaman’ı ziyaret etmesinin önemine değinerek, sorunların yerinde tespit edilip çözüme kavuşturulması için bunun çok yararlı olacağını belirtti.

MHP’nin genişletilmiş bölge istişare toplantısına, Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, MYK üyesi Ali Fuat Kardaş ve Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, il ve ilçe teşkilatları ile belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile parti yöneticileri katıldı.

Kaynak : PHA