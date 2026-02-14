Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), geliri olmayan ev hanımlarının sosyal güvence kapsamına alınmasını ve sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesini öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk'ün öncülüğünde hazırlanan teklif, yaklaşık 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Teklife göre, herhangi bir geliri bulunmayan ev hanımları sosyal güvenlik sistemine dahil edilecek ve primleri devlet bütçesinden karşılanacak.

Kanun teklifinde, annelere yönelik 'annelik desteği' modeli de yer alıyor. Buna göre, Türk vatandaşı annelere, çocukları 18 yaşını doldurana kadar her bir çocuk için net asgari ücretin dörtte biri oranında aylık ödeme yapılacak.

Teklifte ayrıca çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. 100 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde çocuk bakımevi (kreş) kurulması zorunlu olacak. Bu iş yerlerinde çalışan ebeveynlerin çocukları kreş hizmetinden ücretsiz yararlanacak, çocuk başına düşen bakım giderinin yarısı devlet tarafından karşılanacak. Kreş bulunmayan iş yerlerinde ise işverenlere ebeveynlere bakım desteği sağlama yükümlülüğü getirilecek.

Kanun teklifinin, TBMM komisyonlarında görüşülmesinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

