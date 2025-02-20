Bahçeli’den Dayanışma Projesi: “Askıda 9 Gülek Buğday”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Gebze'de kalp kapakçığı operasyonu geçirmiş, ardından 14 Şubat'ta taburcu edilerek Ankara'da dinlenme sürecine girmişti. Sağlık durumu merak konusu olan Bahçeli’nin, bu süreçte “Askıda 9 Gülek Buğday” adını verdiği sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiği duyuruldu.

MHP tarafından yapılan açıklamada, çiftçilerin artan tarımsal maliyetler nedeniyle zorluk yaşadığına vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Tarımsal üretimde çiftçilerimizin önemli girdilerin maliyetlerinden kaynaklı sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi öncelikle tarım politikalarını yürüten kurum ve kuruluşların sorumluluğundadır.”

Ancak açıklamada, çiftçilerin yalnızca kendi sorunlarını değil, aynı zamanda toplumun dar gelirli kesimlerine de destek sağlamaları gerektiği vurgulandı.

“Çiftçilerimizin tarımsal üretimleri, o üretim dönemi için Cenab-ı Allah'ın bir lütfu olarak hilesiz, hurdasız şekilde elde edilen en helal kazanç kapısıdır. Bu düşüncelerle, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın çocuklarının beslenmelerine katkı sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır.”

Proje Kapsamında Çiftçilere Çağrı

MHP lideri Devlet Bahçeli, kendi köklerinden gelen bir çiftçi evladı olarak, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlara destek olma çağrısında bulunarak şu mesajı verdi:

“2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlara bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için ‘Askıda 9 Gülek Buğday’ projesini başlatmış bulunuyorum.”

Bahçeli’nin, projeye ilk katkıyı kendisinin yaptığı belirtilirken, tüm çiftçiler bu kampanyaya katılmaya davet edildi.

Proje Nasıl İşleyecek?

Bu kapsamda, çiftçilerin ürettikleri buğdayın bir kısmını “askıya bırakması”, yani ihtiyaç sahibi ailelere bağışlaması teşvik edilecek. Proje, özellikle dar gelirli kesimlerin temel gıda ihtiyacını karşılamayı ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

MHP yetkilileri, projeyle birlikte çiftçiler arasında yardımlaşmayı teşvik ederken, aynı zamanda ekonomik zorluklarla boğuşan vatandaşlara doğrudan gıda desteği sağlanacağını ifade ediyor.

MHP’den Tarım Politikalarına Eleştiri

MHP’nin duyurusunda, mevcut tarım politikalarına eleştirel bir vurgu yapıldığı da dikkat çekti. Çiftçilerin üretim maliyetlerinin artışına dikkat çekilirken, bu yükü hafifletmek adına devletin daha fazla destek sağlaması gerektiği ifade edildi.

Özellikle gübre, mazot ve tohum gibi temel tarımsal girdilerin fiyatlarının yükselmesi, çiftçilerin üretimde zorlanmasına yol açarken, Bahçeli’nin başlattığı bu kampanya, çiftçilerin toplumsal bir dayanışma ruhuyla hareket etmesini amaçlıyor.

Bahçeli’nin Sağlık Durumu ve Siyasi Mesajı

MHP lideri Bahçeli’nin bu projeyi, dinlenme sürecinde olmasına rağmen başlatması, kamuoyunda siyasi bir mesaj olarak da değerlendirildi. Sağlık durumu nedeniyle aktif sahada bulunmayan Bahçeli, bu proje ile hem çiftçilere hem de ekonomik zorluk çeken vatandaşlara destek olunması gerektiğini vurguladı.

MHP’nin önümüzdeki süreçte, bu projeyi daha geniş bir kesime yayarak uygulamaya koyması bekleniyor. Bahçeli’nin çağrısının ne kadar karşılık bulacağı ve çiftçilerin projeye katılımının nasıl olacağı önümüzdeki günlerde daha net ortaya çıkacak.

Kaynak : PHA