Ön Seçim Takvimi ve Başvuru Süreci

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici tarafından açıklanan takvime göre, cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 17 Şubat Pazartesi günü başladı ve 21 Şubat Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Adaylık başvurusu yapabilmek için, aday adaylarının CHP TBMM Grubu'ndan en az 20 milletvekilinin imzasını alması gerekiyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından, 22 Şubat Cumartesi günü CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) aday adaylarını ilan edecek. Ön seçim ise 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ekrem İmamoğlu'nun Adaylık Başvurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere düzenleyeceği ön seçime katılmak için adaylık başvurusunu yarın avukatı aracılığıyla CHP Genel Merkezi'ne iletecek. Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İmamoğlu'nun adaylığı için ilk imzayı vererek destek sürecini başlattı. İmamoğlu'nun, adaylık için gereken 20 milletvekili imzasının üç katına yakınını ilk günde topladığı belirtiliyor.

Diğer Adaylar ve Parti İçi Dinamikler

Şu ana kadar İmamoğlu dışında resmi olarak adaylık başvurusunda bulunan tek isim, CHP 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek oldu. Çiçek, adaylık için gerekli imzaları toplamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ise ön seçime katılmayacağı ve adaylık başvurusunda bulunmayacağı bildirildi. Yavaş, daha önce yaptığı açıklamalarda, aday belirleme sürecinin erken olduğunu ve partinin öncelikle yoksullukla mücadeleye odaklanması gerektiğini ifade etmişti.

Parti Üyelerinin Katılımı ve Seçim Süreci

CHP'nin yaklaşık 1,6 milyon kayıtlı üyesi bulunuyor ve bu üyeler, 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde oy kullanarak partinin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Parti yönetimi, üyelik başvurularının 28 Şubat'a kadar devam edeceğini ve yeni üyelerin de ön seçimde oy kullanabileceğini duyurdu. Bu süreç, partinin demokratik işleyişini ve tabanın karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmeyi hedefliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun adaylık başvurusu, CHP içinde ve kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Ön seçim süreci, partinin demokratik değerlerini pekiştirmesi ve tabanın iradesinin yansıtılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ön seçim, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ve Türkiye'nin siyasi geleceğinde önemli bir rol oynayacak.

Kaynak : PHA