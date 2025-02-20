Katılımcılara "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu yöneltilmiş ve sonuçlar şu şekilde belirlenmiş:

Recep Tayyip Erdoğan: %35,4

Mansur Yavaş: %28,6

Ekrem İmamoğlu: %22,7

Selahattin Demirtaş: %4,0

Ümit Özdağ: %3,4

Diğer: %5,9

Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, %35,4'lük bir oranla ilk sırada yer alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş %28,6 ile ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise %22,7 ile üçüncü sırada bulunuyor. Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş %4,0, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise %3,4 oranında destek almış durumda.

Kaynak : PHA