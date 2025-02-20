"5G, Stadyumlarda Vatandaşlarla Buluşuyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) ortak çalışmaları sonucunda Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone operatörlerine 5G altyapısını kurmaları için izin verildiğini açıklayan Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun ortak çalışmaları sonucunda; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor futbol kulüplerimizin stadyumlarında vatandaşlarımız, 5G teknolojilerini deneyimleme fırsatı bulacak. Operatörlerimiz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a, 5G altyapılarını kurmaları için gerekli izinleri verdik. Bugün, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray-AZ Alkmaar maçında, vatandaşlarımız internete 5G ile bağlanacak. Hayırlı olsun."

İlk 5G Deneyimi Galatasaray Stadyumu’nda Başlıyor

Açıklamaya göre, Türkiye’de 5G’nin ilk kez kullanıma sunulacağı yer Galatasaray’ın stadyumu olacak. Bugün oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar maçı sırasında taraftarlar, 5G ile yüksek hızlı internet deneyimi yaşayacak.

Bu kapsamda, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta 5G sinyali aktif hale getirilerek, stadyuma gelen vatandaşların çok daha hızlı internet bağlantısı ile sosyal medya, canlı yayın ve veri akışı gibi hizmetlerden faydalanması sağlanacak.

Diğer Büyük Stadyumlara da Yayılacak

5G teknolojisinin, önümüzdeki süreçte Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu ve Trabzonspor'un Papara Park Stadyumu'nda da kullanılmaya başlanacağı belirtiliyor. Bu gelişme, özellikle büyük maç organizasyonları ve spor etkinliklerinde mobil internet kullanımını hızlandırarak daha kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

5G ile Türkiye’de Dijital Dönüşüm

Türkiye’de 5G altyapısının yaygınlaştırılması için atılan bu adım, ülkenin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. 5G teknolojisi, yüksek hız, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesi ile internet kullanımını köklü bir şekilde değiştirecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5G’nin ilerleyen süreçte diğer alanlarda da devreye alınacağını ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını belirtiyor.

Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye’de mobil internetin geleceğinde önemli bir eşik aşılmış olacak. 5G altyapısının hızla genişletilmesi ve farklı sektörlerde uygulanması bekleniyor.

Kaynak : PHA