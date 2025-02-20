Vatandaşlardan Karayolları'na Tepki: "Zamanında Müdahale Yapılmıyor"

Atatürk Bulvarı boyunca yol bozulmaları ve çukurların artması nedeniyle vatandaşların daha önce de Karayolları ekiplerine şikayette bulunduğu, ancak zamanında müdahale yapılmadığı belirtiliyor. Özellikle ağır tonajlı araçların, beton mikserlerinin ve enkaz taşıyan kamyonların sık kullanıldığı güzergâhlarda yollarda deformasyonun hızlandığı vurgulanıyor.

Çökmenin akşam saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle trafiğin daha da tehlikeli hale geldiği ve ekiplerin Karayolları yetkililerine durumu bildirdiği öğrenildi. Ancak şu ana kadar gerekli onarım çalışmalarına başlanmadığı bildirildi.

Araç Sahipleri Mağdur: "Sürekli Maddi Hasar Yaşıyoruz"

Adıyaman'da devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları, enkaz taşıma işlemleri ve ağır araçların yoğun kullanımı nedeniyle yolların bozulduğu, çukurların ve çatlakların arttığı belirtiliyor. Araç sürücüleri, yolların bu durumundan dolayı lastik patlaması, alt takım hasarları ve maddi kayıplar yaşadıklarını dile getirerek yetkililerden daha hızlı ve kalıcı çözümler talep ediyor.

"Bu Sorun Kısa Vadede Devam Edecek"

Yetkililer ise şehir genelinde devam eden inşaat ve enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle bu tür sorunların bir süre daha yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak vatandaşlar, özellikle ana arterler üzerindeki bu tür çökmelerin erken tespit edilmesi ve onarımın hızla yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Adıyaman Valiliği ve Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün, çökmenin yaşandığı noktada ne zaman bir çalışma başlatacağı merak konusu olurken, olayın trafik ve sürücü güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğu vurgulanıyor.

Kaynak : PHA