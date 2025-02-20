"İş dünyasına korku salarak, refahı artıramazsınız. Yukarıdaki gerçeği, aşağıdaki fotoğrafla kapatamazsınız."

Babacan’dan Hükümete Ekonomi Üzerinden Eleştiri

Babacan’ın tepkisi, TÜSİAD yönetimine yönelik yapılan gözaltıların ekonomik gündemi gölgelemeye yönelik bir hamle olduğu yönünde yorumlandı. Paylaşımında ekonomik kriz ve derinleşen yoksulluğa dikkat çeken Babacan, iş dünyasına yapılan bu müdahalelerin Türkiye’nin yatırım ortamına zarar verdiğini ve ekonomik büyümeyi sekteye uğrattığını ima etti.

Özellikle çocuk yoksulluğuna vurgu yaparak iktidarın ekonomik yönetim politikalarını hedef alan Babacan, TÜSİAD’a yönelik baskılarla Türkiye’nin ekonomik sorunlarının örtbas edilmek istendiğini savundu.

TÜSİAD Gözaltıları ve Ekonomik Etkileri

Türkiye’nin önde gelen iş insanları derneği olan TÜSİAD’a yönelik bu gözaltılar, iş dünyasında büyük yankı uyandırırken, uluslararası yatırımcılar ve piyasa çevrelerinde de endişeye yol açtı. TÜSİAD, yıllardır ekonomi politikalarına ilişkin bağımsız görüşler sunan ve hükümetin bazı uygulamalarına eleştiriler getiren bir kurum olarak biliniyor.

Babacan’ın paylaşımı, hükümetin ekonomi yönetimi ve hukukun üstünlüğü konularında iş dünyasına yönelik baskıcı bir tutum sergilediği yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi.

Muhalefetten Ortak Tepki Bekleniyor

Babacan’ın bu açıklamalarının ardından muhalefet partilerinin diğer liderlerinden de benzer açıklamaların gelebileceği ifade ediliyor. İş dünyasına yönelik baskının ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtilirken, bu gelişmelerin uluslararası piyasalar ve yabancı yatırımcılar açısından da Türkiye'nin ekonomik istikrarına yönelik güveni sarsabileceği ifade ediliyor.

TÜSİAD yönetimine yönelik gözaltı süreci ve bunun siyasi yankıları önümüzdeki günlerde de gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak : PHA