"KKM’den Çıkış Süreci Dengeli Bir Şekilde Sürüyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarının olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini ifade etti. KKM'den çıkış sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uyguladığımız politikaların olumlu çıktılarını almaya devam ediyoruz. Bir yandan Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesini azaltırken, bir yandan rezervlerimizi güçlendiriyoruz. Başından itibaren geçici bir tedbir olarak tasarlanan KKM’den çıkış süreci, finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan, kademeli olarak gerçekleştirilmektedir."

"KKM’de tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılmasıyla, son haftalarda en büyük düşüş yaşanmıştır."

"Rezervlerde Tarihi Rekor: 173,2 Milyar Dolar"

Yılmaz, KKM’den çıkış sürecine rağmen dövize geçiş oranının sınırlı seviyede kaldığını ve Türk lirası varlıklara olan güvenin arttığını ifade ederek, Türkiye’ye yönelik sermaye hareketlerinin olumlu seyrettiğini vurguladı. Yılmaz, rezervlerdeki artışa dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"KKM’nin zirveye ulaştığı Ağustos 2023’ten bu yana hesaplardaki erime 100 milyar doların üzerine çıkmış ve 14 Şubat haftası itibarıyla 25,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Söz konusu gerilemeye karşın, politikalarımızın etkinliği sayesinde KKM bakiyesinden dövize geçiş oranı sınırlı seviyede kalmıştır."

"Türk lirası varlıklara güvenin artması ve ülkemize yönelik sermaye hareketlerinin olumlu seyretmesi neticesinde rezervlerimiz de rekor üzerine rekor kırmaya devam etmektedir. Brüt rezervlerimiz 14 Şubat haftası itibarıyla 173,2 milyar dolar seviyesine çıkarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşmıştır."

"Dezenflasyon Sürecine Katkı Sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKM bakiyesinin azalmasının ve TL varlıklarının güçlenmesinin Türkiye’nin makroekonomik dengelerine olumlu etkide bulunduğunu belirtti. KKM'den çıkış sürecinin enflasyonu düşürme hedefleriyle uyumlu ilerlediğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Rezervlerimizin güçlenmesi, KKM bakiyesinin azalması ve Türk lirası mevduat payının artması, devam etmekte olan dezenflasyon sürecini desteklerken, Türkiye’ye yönelik risk algısını olumlu yönde etkilemeye ve dış finansman maliyetlerini düşürmeye devam edecektir."

KKM’den Çıkış Süreci ve Ekonomiye Etkileri

Hükümet, 2021 yılında döviz kurlarındaki oynaklığı dengelemek amacıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemini devreye sokmuştu. Ancak sistemin maliyetlerinin artması ve ekonomideki riskleri artırması nedeniyle KKM’den kademeli çıkış süreci başlatılmıştı.

Son verilere göre, KKM hesaplarındaki çözülmenin hızlandığı ve Türk lirası varlıklarına yönelimin arttığı görülüyor. KKM'den çıkış sürecinin önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenirken, ekonomi yönetimi süreci istikrarlı ve kontrollü bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini vurguluyor.

Kaynak : PHA