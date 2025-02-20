Özel, cezaevinde ayrıca Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Gezi Davası tutuklularından Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile Ayşe Barım’ı da ziyaret etti.

"Bir Genel Başkanın Tutuklanmasından Utanç Duyuyorum"

CHP lideri Özgür Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir siyasi parti genel başkanının cezaevinde olmasının demokrasi açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Özdağ ile farklı siyasi geleneklerden geldiklerini ancak hukukun üstünlüğünü savunmanın herkesin görevi olduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bir siyasi partinin genel başkanı olarak, bir başka siyasi partinin genel başkanını ziyaret ediyor olmaktan, 31 gündür partisinin başında muhalefet görevini yapması gerekirken burada tutuklu bulunan bir siyasi parti genel başkanını ziyaret etmekten utanç duyuyorum."

"Siyasette, siyasi parti genel başkanlarının hukukları birbirine emanettir. Bir üyemiz, bir yöneticimiz istenmedik bir söz sarf etse, kalp kırsa, o hukuku zedelese içeride gereğini yapmak ve o genel başkandan özür dilemek bize düşer. Ama bir mevkidaşımızı, bir başka siyasi partinin genel başkanını alıp içeri atmak, onu orada tutmak, bunun adına da siyasi rekabet demek kabul edilemez."

“Yetkisi Olmayan Bir Savcı Tarafından Tutuklanıyor”

Özgür Özel, Ümit Özdağ’ın tutuklanma sürecindeki hukuksuzlukları da gündeme getirdi. Özdağ’ın farklı şehirlerde işlendiği iddia edilen suçlar nedeniyle İstanbul’da tutuklandığını belirten Özel, yetki aşımı yapıldığını ifade etti:

"Sayın Ümit Özdağ, Antalya'da işlediği bir suçtan Ankara'da gözaltına alınıyor, sonra İstanbul'a getirilip tutuklanıyor. Olmadı, Kayseri’de işlendiği iddia edilen bir suçtan tutuklanıyor. Sonra da Antalya ile ilgili ek bir ceza talebi düzenleniyor. Ümit Özdağ’ın ikameti Ankara, hakaret suçunun işlendiği iddia edilen yer Antalya, bir başka suçun işlendiği iddia edilen yer Kayseri. Bu işlemler Ankara'da, Antalya'da, Kayseri'de yapılsa bile yanlıştır ama en azından bir hukuk zemini olur. Peki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı neden yetkili olmadığı bir konuda devreye giriyor?"

"Ankara Cumhuriyet Başsavcısına ‘Sen işini bilmiyorsun, ben biliyorum’ diyor. Antalya'ya ‘Suç vardı, göremedin, ben gördüm’ diyor. Kayseri'ye ‘Sen Cumhurbaşkanımıza benim kadar yaranamazsın’ diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yetkisi olmayan ve bunu herkesin bildiği, en iyi de Ankara Cumhuriyet Başsavcısının bildiği bir yetki aşımı var."

“Mertçe Rekabet Yerine Siyasi İntikam Alınıyor”

Özel, hükümetin siyasi rakiplerini yargı yoluyla baskı altına almaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Normalde milletvekili olması lazım. Baraj sorunundan dolayı milletvekili olamadı, dokunulmazlığı yok. Bana yapamadığını ona yapıyor, Musavvat Bey'e yapamadığını ona yapıyor. Olacak iş mi?"

"Mertçe bir rekabete davet ediyoruz. Bizim Ümit Özdağ ile normalde görüşlerimiz, siyasi geleneklerimiz farklı. Kendisi bana geçmişte çok sert eleştirilerde bulundu. Haksızlık ettiğini düşündüğüm çok oldu. Ama bugün demokrasiyi savunmanın günü. Ümit Özdağ'ın şahsında bütün Zafer Partilileri selamlıyorum ve şunu söylüyorum: Genel Başkanınız orada bu mücadeleyi verdikçe biz sonuna kadar yanınızdayız, arkanızdayız."

“Gazeteciliği Tutukluyorsunuz”

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı da ziyaret eden Özel, basın özgürlüğüne vurgu yaparak Toktaş’ın yalnızca gazetecilik yaptığı için içeride olduğunu ifade etti:

"Suat Toktaş 22 gündür burada. Hep söylediğimi bir kez daha söyleyeceğim, burada tutuklu olan gazeteciliktir. Türkiye’nin en deneyimli gazetecilerinden biri olan Toktaş, haber kaynaklarına ulaşarak görevini yapmıştır. Ama bugün bir gazeteci içeride tutuluyor."

“Gezi Davası Siyasi Rehinedir”

Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ı da ziyaret eden Özel, tutukluluklarının tamamen siyasi olduğunu vurguladı:

"Bu insanlar, mahkemelerin beraat kararlarına rağmen içeride tutuluyor. Erdoğan mahkemeleri yok sayamaz. Hukuk dışı yollarla alınan bu kararlar, demokrasiyi rafa kaldırmaktır."

"Muhalefeti Bölme Çabalarına Karşı Birlik Olacağız"

Özel, iktidarın muhalefeti baskı altına alma ve bölme girişimlerine karşı duracaklarını belirterek şunları söyledi:

"Bugün Zafer Partisi’ne, CHP'ye, TİP'e, gazetecilere, belediye başkanlarına yapılanlar hep aynı amaca hizmet ediyor: Muhalefeti bölmek, sindirmek. Ama biz buna karşı omuz omuza mücadele edeceğiz. Karşımızda bir darbe mekaniği var ve buna meydan okuyoruz."

"Silivri Soğuk mu?"

Basın toplantısının sonunda gazetecilerin "Silivri soğuk mu?" sorusunu yöneltmemesine esprili bir yanıt veren Özel, "Gerçekten soğuk" diyerek cezaevi koşullarına dikkat çekti.

Kaynak : PHA