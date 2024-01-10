MHP 2 Büyükşehir 12 il ve 41 İlçe Belediye Başkan Adayını açıkladı. Niğde Belediye Başkan adayı Adıyamanlı Profesör Hamdi doğan oldu.

1993 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde araştırma görevlisi olarak başladığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 2013 yılında doçent olan Hamdi Doğan, 2019 yılında profesör unvanı aldı.

Bir dönem Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinde de bulunan Doğan, 2022’de rektör yardımcılığı görevine getirilmişti. Prof. Dr. Doğan’ın çok sayıda Niğde tarihi ve kültürü üzerine yayımlanmış eser ve makalelerde imzası bulunuyor.

MHP, 31 Mart yerel seçimleri için 55 adayını belirledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz " Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde adaylıkları kesinleşen 2 Büyükşehir, 12 il ve 41 Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." dedi.

MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayını açıkladı. MHP, Mersin'de Serdar Soydan'ı, Manisa'da ise Cengiz Ergün'ü aday gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 belediye başkan adayının isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Mhp'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Serdar Soydan oldu.

Mhp'nin aday çıkardığı 2 büyükşehir, Manisa - Cengiz Ergün ve Mersin - Serdar Soydan

Mhp'nin aday çıkardığı 12 il ise şöyle:

Amasya - Bayram Çelik

Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

Bayburt - Hükmü Pekmezci

Çankırı - İsmail Hakkı Esen

Erzincan - Bekir Aksun

Karabük - Rafet Vergili

Karaman - Savaş Kalaycı

Kastamonu - Yüksek Aydın

Kütahya - Alim Işık

Nevşehir - Adnan Doğu

Niğde - Hamdi Doğan

Osmaniye - İbrahim Çenet

Kaynak : PHA