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Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı M.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

10 Ocak Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında M.Y. (44) isimli araç sürücüsünün kullandığı 06 CRY 891 plakalı araç, Darende istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan ve emniyet şeridinde bariyer yenileme çalışması yapan Karayolları ekiplerine ait araca çarptı. 34 YC 3046 plakalı araca çarpan M.Y. kazada yaralandı.

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