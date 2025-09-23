Şeriban ÖZÇAKMAK­ – Ahilik’in Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu yüzyıllardır ayakta tutan en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, “Ahilik, dürüstlüğün, kardeşliğin, dayanışmanın ve alın terinin sembolüdür” ifadelerini kullandı.

Başkan Önat “Ahilik kültürü, sadece ticaret ahlakını değil, aynı zamanda toplumsal düzeni, yardımlaşmayı ve kardeşliği esas alan köklü bir medeniyet mirasıdır” diyerek “Türk-İslam kültürünün mayasında bulunan bu değerler, bugün de milletimizin birlik ve beraberliği için yol gösterici olmaktadır. Ahilik Haftası vesilesiyle, helal kazancı, emeğe saygıyı ve adaleti yeniden hatırlamak büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

MHP İl Başkanı Ali Önat, açıklamasında Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin Ahilik anlayışına verdiği öneme de değinerek, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi üretim kutsaldır, alın teri mukaddestir. Ahilik geleneğiyle yoğrulan esnaf ve sanatkârlarımız, milli ekonomimizin temel taşlarıdır. Bu anlayışla, Ahilik değerlerini bugüne taşıyarak, hem ekonomik hem de sosyal alanda güçlü bir Türkiye inşa etmek hepimizin görevidir. Bu vesileyle, tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyor, ecdadımızdan miras kalan bu yüce kültürün nesiller boyu yaşatılmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA