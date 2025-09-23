Gülbahar SÜNGÜ – Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, esnaflar arası yardımlaşma ve dayanışma ile toplumsal düzeni sağlayarak, usta-çırak ilişkisini düzenlemek amacıyla yüzyıllardır Anadolu’da sürdürülen bir gelenek olan Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Yılın Ahisi seçilen Mehmet Delibalta, Yılın Kalfası Yusuf Arik ve Yılın Çırağı seçilen Sevgi Coşkun’u kabul etti.

Gerçekleşen kabulde Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu da hazır bulundu.

Vali Osman Varol, Yılın Ahisi Mehmet Delibalta, Yılın Kalfası Yusuf Arik ve Yılın Çırağı seçilen Sevgi Coşkun’u Cumhuriyet Altını ile ödüllendirerek plaket verdi.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, “Ahilik geleneğini yaşatarak Yılın Ahisi Seçilen Mehmet Delibalta, Yılın Kalfası Yusuf Arik ve Yılın Çırağı seçilen Sevgi Coşkun’un şahsında tüm esnaf ve zanaatkârlarımızın ahilik haftasını kutluyor, asırlardır milletimizin sahip olduğu; dürüstlük, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gibi yüksek ahlaki değerleri temel alan Ahilik etkinliklerinin birliğimize, dirliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Kaynak : PHA