Rojin SÜNGÜ – Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde gerçekleştirilen kontrollerde; güzergâh izin belgeleri, araçların hijyen koşulları, taşıma kapasitesi, emniyet kemeri kullanımı, araç uygunluğu ve genel güvenlik standartları titizlikle inceleniyor. Eksik evrak veya uygunsuzluk tespit edilen sürücülere gerekli uyarılar yapılırken, ağır ihlallerde yasal işlem uygulanıyor.

Denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaptığı açıklamada, “Servis araçlarının yasal standartlara uygun, güvenli ve sağlıklı koşullarda hizmet vermesi; hem ailelerimizin gönül rahatlığı hem de öğrencilerimizin güvenli ulaşımı açısından büyük önem taşımaktadır. Zabıta ekiplerimiz bu doğrultuda titizlikle görev yapmaktadır. Eğitim sürecinde herhangi bir aksaklık ya da olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz. Tüm servis şoförlerimizin ve firmalarımızın da aynı sorumluluk bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA