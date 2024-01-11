"MHP’nin Gaziantep Belediye Başkan Adayları belli oldu"
Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Oğuzeli İlçesinde mevcut belediye başkanı Mehmet Sait Kılıç ile yola devam edecek. Araban Belediye Başkan adayı Mehmet Özdemir olurken Karkamış’ta Bülent Tiryaki MHP’nin adayı oldu.
"Efsane Vali'nin Oğlu Tokat'tan Aday Gösterildi"
MHP'nin Tokat belediye başkan adayı Türkiye'nin 'Efsane Vali' olarak tanıdığı, merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oldu. Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
MHP'li Bulut, paylaşımında "Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu'nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek Tokat Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Bugün MHP’nin 55 belediye başkan adayı daha açıklandı.
"8 İlde daha MHP'nin adayı belli oldu"
Afyonkarahisar - Sezer Küçükyurt
Aksaray - İrfan Çıtak
Bolu - İlhan Durak
Gümüşhane - Vedat Soner Başer
Kırıkkale - Harun Ulusoy
Kırklareli - Derya Bulut
Sivas - Reha Kars
Tokat - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
"MHP, dün de 14 ilin adayını açıklamıştı"
Manisa - Cengiz Ergün
Mersin - Serdar Soydan
Amasya - Bayram Çelik
Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu
Bayburt - Hükmü Pekmezci
Çankırı - İsmail Hakkı Esen
Erzincan - Bekir Aksun
Karabük - Rafet Vergili
Karaman - Savaş Kalaycı
Kastamonu - Yüksek Aydın
Kütahya - Alim Işık
Nevşehir - Adnan Doğu
Niğde - Hamdi Doğan
Osmaniye - İbrahim Çenet
Kaynak : PHA