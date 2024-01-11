"MHP’nin Gaziantep Belediye Başkan Adayları belli oldu"

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Oğuzeli İlçesinde mevcut belediye başkanı Mehmet Sait Kılıç ile yola devam edecek. Araban Belediye Başkan adayı Mehmet Özdemir olurken Karkamış’ta Bülent Tiryaki MHP’nin adayı oldu.

"Efsane Vali'nin Oğlu Tokat'tan Aday Gösterildi"

MHP'nin Tokat belediye başkan adayı Türkiye'nin 'Efsane Vali' olarak tanıdığı, merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oldu. Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

MHP'li Bulut, paylaşımında "Tokatımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu'nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek Tokat Belediye Başkan adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bugün MHP’nin 55 belediye başkan adayı daha açıklandı.

"8 İlde daha MHP'nin adayı belli oldu"

Afyonkarahisar - Sezer Küçükyurt

Aksaray - İrfan Çıtak

Bolu - İlhan Durak

Gümüşhane - Vedat Soner Başer

Kırıkkale - Harun Ulusoy

Kırklareli - Derya Bulut

Sivas - Reha Kars

Tokat - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

"MHP, dün de 14 ilin adayını açıklamıştı"

Manisa - Cengiz Ergün

Mersin - Serdar Soydan

Amasya - Bayram Çelik

Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

Bayburt - Hükmü Pekmezci

Çankırı - İsmail Hakkı Esen

Erzincan - Bekir Aksun

Karabük - Rafet Vergili

Karaman - Savaş Kalaycı

Kastamonu - Yüksek Aydın

Kütahya - Alim Işık

Nevşehir - Adnan Doğu

Niğde - Hamdi Doğan

Osmaniye - İbrahim Çenet

Kaynak : PHA