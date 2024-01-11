Toplantı, Gerger Çok Programlı Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın söylenmesinin ardından Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un açılış konuşmasıyla başladı. İl Müdürü Ali Tosun, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerine başladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun: “Zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte birbirimize kenetlenmemiz ve bu kenetlenmemiz sonucunda da eğitim camiasının gücünü net şekilde hissettirmemiz gerekir. Biz büyük bir aileyiz. Eğitim camiamızın gücünü ve temsil kabiliyetini arttırmak her birimizin görevi. Mensubu olmaktan gurur duyduğum öğretmenliği en çokta biz yönetim kademesinde bulunan idarecilerimizin sahiplenmesi gerekmektedir. Okulumuza gelen ister veli olsun ister ziyaretçi tüm öğretmenlerimizin okulunuzdan ayrılırken öğretmen olmanın ayrıcalığını hissetmesi gerekmektedir.

Bize emanet nesilleri, toplumumuzun temel değerlerine bağlı, ahlaki prensiplere saygılı bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bu süreçte, sadece akademik başarıya odaklanmak yerine, milli ve manevi değerlere uygun bir şekilde yetişmelerini sağlamalıyız. Bu genç nesiller, vatanlarına, kültürlerine ve insanlık değerlerine duyarlı bir şekilde, sorumluluk sahibi bireyler olarak hayata atılmalıdır. Böylece, evlatlarımızın yetişmesiyle şekillenen bir gelecekte, daha güçlü, birlikte çalışabilen ve toplumlarına değer katan bir nesil ortaya çıkacaktır.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları öğrencilerimizin başarısı için çok önemli. Bu kursları daha etkin ve verimli hale getirmek adına öğretmenlerimizin öğrencilerle daha fazla etkileşimde bulunmalarını, bireysel ihtiyaçlara yönelik öğrenme planları oluşturmalarını teşvik etmeliyiz. Biz bu kursları etkin şekilde kullanarak öğrencilerimizi başka arayışlar içerisine girmemesini sağlamalıyız.

Her okulumuzun kendi benzeri okullar içerisinde kıyaslanacağı bir değerlendirme sistemini önemsiyoruz. Bir meslek lisemizi bir fen lisemizle aynı kriterlerde değerlendirmeyeceğiz.

Kaynak : PHA