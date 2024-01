Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun beraberinde ilgili birim amirleriyle Gerger ilçesinde okul ziyaretleri, değerlendirme toplantıları ve kurum ziyaretleri gerçekleştirdi.

Gerger temasları kapsamında Gerger Ortaokulunu da ziyaret eden İl Müdürü Ali Tosun, burada idareci öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. İdareci ve öğretmenlerle yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Müdürümüz öğrencilerle de sohbet ederek gelecek planları hakkında hasbihal etti.

Öğretmenler odasında öğretmenlere hitap eden Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun şunları söyledi: “Unutmayalım ki, biz bir neslin ihyası ve inşası gibi kutsal bir görevi yerine getiriyoruz. Öğretmenler odasında, bu sorumluluğun farkında bir meslek grubunun mensupları olarak bir araya geliyoruz. Bunu asla unutmamamız gerekiyor.

Branşınız ne olursa olsun beş dakikalık zamanınızı çocuklarımızın karakter gelişimi üzerine kullanalım, çocuklarımızı çevremize daha duyarlı hale getirelim. Öğrencilerimizi çevresine duyarlı, dünyada gelişen olaylara bilgili ve farkındalıkları yüksek şekilde yetiştirelim. Filistin’de İsrail’in Müslüman Kardeşlerimize yaptığı zulme dikkat çekmek için en azından İsrail mallarına karşı boykotu eve kadar taşımalarına destek olalım.

Üstlendiğimiz görev ve okuttuğumuz alan ne olursa olsun, hepimiz öğretmeniz ve ben öğretmen olmaktan her zaman gurur duydum, bundan sonra da gurur duyacağım. Yaptığımız iş ve sorumluluğumuz gerçekten çok zor ve çok önemli. Bu süreçte destek istediğiniz her alanda her zaman yanınızdayım. Bana ulaşmak istediğiniz her an ulaşabilirsiniz.

Gerger İlçemizde eğitim alanında yapılması gereken ne varsa hep birlikte bu işi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu sürecin sonunda güzel başarılar elde edeceğimize inancımız tamdır.”

Kaynak : PHA