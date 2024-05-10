Kahta Kültür Merkezi’nde düzenlenen İngilizce Dil Festivali projesi çerçevesinde öğrenciler, öğrendikleri İngilizce dili ile topluluk önünde konuşma, İngilizce şarkı ve İngilizce skeçlerle birlikte sahne performansını birleştirerek yeteneklerini sergiledi.

İngilizce dil festivalinin ikinci kısmında ise öğrenciler, daha önce İngilizce okudukları kitaptan Kubilay İlkokulunda sınava girdi. Bu aşama öğrenciler İngilizce kitaptan karşılarına gelen sorulara İngilizce cevap vererek bilgilerini test etti.

Yaklaşık 50 okuldan 300 öğrencinin katıldığı İngilizce Dil Festivali ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli,"Kahta ilçe Milli eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin dil gelişimini desteklemek, yabancı dile bakış açılarını değiştirmek adına İngilizce Dil Festivali projesini gerçekleştirdik. Bu projeyi Türkiye'de ilk uygulayan ilçelerden biriyiz. Bu kapsamda yıllardır bu etkinliğimiz devam etmektedir. Bu sene de etkinliğimiz devam ediyor. Bu kapsamda İngilizce şarkı yarışması, topluluk önünde konuşma, İngilizce skeç yarışması ve İngilizce kitap okuma yarışmalarını gerçekleştirdik. Bizim için kaybeden bir öğrencimiz bulunmuyor. Festivale katılan tüm öğrencilerimiz bizim için kazanmıştır. Yarışmalar neticesinde dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendirildi. Burada başka bir konuya da değinmek istiyorum. Yıllardır gerçekleştirdiğimizden dolayı daha önceki projeye katkılan öğrencilerimiz arasından şuan aramıza jüri olarak katılan öğretmenizde bulunuyor."Dedi.

İngilizce Dil Festivaline katılan öğrenciler ise, böyle etkinlere katılarak hem İngilizce dillerini geliştirdiklerini hem de dile olan ilgilerinin artığını söyledi.

İngilizce Dil Festivali yarışması çerçevesinde Ortaokul kategorisinde düzenlenen topluluk önünde konuşma yarışmalarında Şehit Medet Mat Ortaokulu birinci, Girne Ortaokulu ikinci olurken Özel Kahta Uğur Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise, Ebu Sadık Anadolu İHL birinci, Kahta Anadolu Lisesi ikinci, Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi ise üçüncü oldu.

İngilizce Dil Festivali çerçevesinde yapılan ortaokul kategorisinde düzenlenen şarkı yarışmasında ise, Kahta İmam Hatip Ortaokulu birinci, Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu ise ikinci olurken, Yavuz Selim Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise, Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi birinci, Kahta TP Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci ve Özel Kahta Uğur Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

İngilizce kitap okuma sınavında Göçeri Ortaokulundan Ümmü Seleme Arap birinci, Şehit Musa Özalkan Ortaokulundan Semanur Karşılayan ikinci, Şehit Nazif Kaplan İmam Hatip Ortaokulundan Abdulkadir Oruç üçüncü oldu.

İngilizce Kitap okuma lise kategorisinde ise ilk 3 öğrenci Kahta Anadolu Lisesi ait. Sümeyra Mamay birinci, Serdar Tanriverdi ikinci, Ali Arjin Tura ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere daha sonra düzenlenecek olan tören ile ödüllerinin protokol üyelerince takdim edileceği belirtildi.

Kaynak : PHA