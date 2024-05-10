Belediyeler Birliğinin, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirdiği Meclis Toplantısının ilki, Birlik üyesi 15 Belediye Başkanının katılımıyla Altınşehir Sosyal Tesislerinde yapıldı. Gündemin ilk maddesinde bulunduğu üzere açık oylama usulü ile gerçekleştirilen birlik başkanı seçiminde Başkan Tutdere yeni Birlik Başkanı oldu.

Eski Başkan Süleyman Kılınç’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Tutdere, Birlik üyesi belediyelerle birlikte Adıyaman için güzel işlere imza atacaklarını dile getirdi. Başkan Tutdere, şunları söyledi:

“Bugün Adıyaman’ımız için, ilçelerimiz için, beldelerimiz için çok güzel işler yapacak, bundan sonraki süreci planlayacak Belediyeler Birliği toplantımız için bir aradayız. Bundan sonra sık sık Birlik çatısı altında bir araya geleceğiz, bu şehrin yaralarını birlikte saracağız. Depremin vurduğu köyleriyle, beldeleriyle, ilçeleriyle, merkeziyle gerçekten büyük zorluklarla uğraşan memleketimizin yaralarını sarmak adına hepimize çok iş düşüyor. Hepimiz halkımıza hizmetin en iyisini sunmak, şehrimizin yaralarını sarmak adına gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz, çalışacağız.”

2016’da kurulan Belediyeler Birliği çatısı altında Adıyaman Belediyesi, Gölbaşı, Kahta, Besni, Samsat, Tut, Çelikhan İlçe Belediyeleri ile Yaylakonak, Balkar, Harmanlı, Bölükyayla, Pınarbaşı, Şambayat, Kesme Tepe ve Akıncılar Belediyeleri bulunmaktadır.

Birliğin amacı, yerel yönetimlerin sınırları içinde, her türlü atık ve atığın çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması v.b. faaliyetlerin yasaklanması, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir.

Her yıl Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki kez toplanan Birlik’te, yeni başkan seçimi yerel seçimlerin ardından gelen ilk meclis toplantısında yapılır.

Kaynak : PHA