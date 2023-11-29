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Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gündemi yoğun.

Toplantının gündeminde, terörle mücadele operasyonları da yer alacak.

İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen terörle mücadele operasyonları kapsamlı şekilde ele alınacağı toplantıda, Gazze’deki durum etraflıca değerlendirilecek.

Kurulda, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların Filistin'e ulaştırılması, Kafkasya'daki gelişmeler, terörle mücadele operasyonları ile ilgili süreçleri gözden geçirilecek.

Kafkasya'daki gelişmeleri de gündeminde değerlendirecek olan Milli Güvenlik Kurulu, Azerbaycan ile Türkiye'yi birbirine bağlaması beklenen Zengezur Koridoru ile ilgili son durum değerlendirilecek.