Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri, Ankara’nın güney kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA (İGFA) - Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu Eskişehir, Aksaray, Niğde, Karaman ve Konya çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde Orta Karadeniz 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m öğle Batı Akdeniz'in batısı 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.