Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri, Ankara’nın güney kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu Eskişehir, Aksaray, Niğde, Karaman ve Konya çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde Orta Karadeniz 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m öğle Batı Akdeniz'in batısı 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.