Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceklerini belirtirken, esnafı korumak adına da zincir marketlere belirli nüfus kriteri getirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı ikinci olağan toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerinin ve komisyondan gelen evraklarının görüşülmesinin ardından konuşan Başkan Mustafa Bozbey, göreve atanan yöneticilere başarılar dileyerek, Bursalılar olarak güzel hizmetlerini beklediklerini söyledi. Meclis üyelerinden gelen soruları da cevaplayan Başkan Mustafa Bozbey, ihtiyaç sahiplerine destek olacaklarını söyledi. Devletin belirlediği kriterler çerçevesinde taleplerin alındığını belirten Başkan Bozbey, “Kart16 ile ilgili bir sıkıntı yok. Kart16’dan yararlananlar zaten var. Bu listeyle ilgili değerlendirme ve tetkik yapılıyor. Gerçekten hak edip hak etmediği araştırılıyor. Bu paralar hepimizin cebinden çıkıyor. Bizim hak edenleri ayırmamız lazım. Hiç merak etmeyin, biz hak edenlere ‘helal olsun’ diyoruz. Ama hak etmeyip aldılar ise doğru değil. Bunu iyi ayırt etmeliyiz. Arkadaşlarımız titizlikle bu çalışmayı yürütüyorlar” dedi.

Sosyal yardımlar konusunda anlaşmalı esnafa da ödemelerin yapıldığını hatırlatan Başkan Bozbey, yaklaşık yüzde 85’ine ödemenin ulaştırıldığını dile getirdi. Esnaf odalarıyla görüşme halinde olduklarını belirten Başkan Bozbey, “Destek çeklerini esnafımızla tekrar görüşeceğiz. Bir düzenleme yapmak zorundayız. Uygulamayı tüm esnafa yaymak gerekir. Vatandaş nereden alışveriş yapmak istiyorsa oradan yapsın. Mahallesindeki tüm esnafına ulaşabilsin. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu kentte zincir marketlerle ilgili belirli nüfus kriterini getirmek zorundayız. Büyükorhan’da iki üç tane zincir market olmaz. O izinleri vererek esnafın iflas etmesine fırsat veriyoruz. Doğru değil ve kabul etmiyoruz. Hukuki olarak araştırması devam ediyor. Bu konuda meclisimizden de destek isteyeceğiz. ‘Benim bakkalım, benim kasabım, benim fırınım’ diyeceğimiz bir anlayışı sunmalıyız. Eskiden annelerimiz bir yere giderken evin anahtarını karşıdaki bakkala bırakırdı. Biz de anahtarı oradan alırdık. Artık böyle bir durum yok. Bakkal amca hikayesini yok etmemeliyiz. Bizim kültürümüz ve yerli marketleri korumalıyız. Bunu yaparsak Bursa’yı koruyup kollarız” diye konuştu.

“BİZİM YAPTIĞIMIZ İŞ DOĞRUDUR”

Son dönemde konuşulan atamalar konusuna da değinen Başkan Bozbey, “Geçtiğimiz günlerde yaptığımız toplantıda bu konu hakkında net açıklamalar zaten yaptım. Arkadaşlarımızın tümü hem liyakatli hem de önceki dönem Nilüfer Belediyesi’nde başarılara imza atmış kişilerdir. Kamuoyunda farklı farklı yazılar çıkabilir. Bizim yaptığımız iş doğrudur ve bunun arkasındayız. Bu karar kamuoyuyla da paylaşılmıştır. Ehil, liyakatli ve işlerini daha önce nitelikli yapmış, Nilüfer’deki insanların yüzünü güldürmüş arkadaşlarımızla şimdi de Bursalıların yüzünü güldürmesi için yola çıktık” dedi.