Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde toz taşınımı ve lodos uyarısında bulundu.

Adıyaman ve Malatya çevrelerinde toz taşınımı ve lodos uyarısında bulunurken vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirten meteoroloji tarafından yapılan açıklamada,"Rüzgarın; Salı günü Adıyaman ve Malatya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Toz taşınımı ve lodosun meydana getirebileceği hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."denildi.



Kaynak : PHA