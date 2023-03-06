Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
K.MARAŞ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
SİVAS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzeyli yönlerden, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında yağmur, doğusunda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
ELAZIĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
ADIYAMAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz’de fırtına; Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de; batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de; batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi öğle saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de; batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.