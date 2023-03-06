Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Osmaniye, Hakkari, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

SİVAS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzeyli yönlerden, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında yağmur, doğusunda karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

ELAZIĞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

ADIYAMAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz’de fırtına; Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de; batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de; batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi öğle saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de; batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.