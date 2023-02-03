Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın güneyinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusundan vatandaşları uyardı.

Şiddetli kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipiye karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada,"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam Cuma saatlerinden sonra bölgenin batısından itibaren beklenen yağışların, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın güneyinde kuvvetli 5-20 cm, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun 20 cm üzeri kar, Hatay ve Kilis’in yükseklerinde 700m üzeri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, yarın Cuma öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor." Denildi.

