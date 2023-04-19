Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusunda gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirten meteoroloji tarafından yapılan açıklamada,"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) deprem bölgesinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır çevreleri ile Adana ve Şanlıurfa’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." Şeklinde uyarıda bulundu.

Kaynak : PHA