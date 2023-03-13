Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş ve çevrelerinde yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusundan vatandaşları uyardı.

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirten meteoroloji tarafından yapılan açıklamada,"Güneydoğu Anadolu bölge geneli ve Doğu Anadolu'nun batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli, 13.03.2023 Pazartesi akşam saatlerinden itibaren, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde, Salı günü sabah ve öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde Perşembe gününe kadar çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, güney kesimlerde yerel dolu yağışı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Kaynak : PHA