Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te çok kuvvetli yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, basın, sele karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusundan vatandaşları uyardı.

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirten meteoroloji tarafından yapılan açıklamada,"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cuma) öğleden sonra bölgede başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra etkisini artırarak deprem bölgesi genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa’nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş’ın güney ve doğusu, Gaziantep’in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, Kahramanmaraş’ın kuzey ve doğu, Adıyaman’ın kuzey, Malatya’nın güney ve batısının yükseklerinde 1500 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgede yakın zaman önce gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebi ile toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



Kaynak : PHA