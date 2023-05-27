Meteoroloji, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Isparta'nın doğusu, Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile gece saatlerinde Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu(Şırnak ve Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Balıkesir, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Alanya, Hatay ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Isparta'nın doğusu, Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile gece saatlerinde Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç Ege ile Samsun çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Isparta'nın doğusu, Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile gece saatlerinde Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Denizli çevreleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve puslu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Alanya ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Alanya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile gece saatlerinde Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Hakkari ve Şırnak hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri ile gece saatlerinden itibaren batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, gece 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinde batı ve güneybatı, gece doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.