Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli'nin doğusu, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya’nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40- 80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatısında zamanla kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya’nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar çevreleri ve Denizli'nin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz'de kuvvetli, Antalya'nın doğusu ve Adana çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve doğusunda yer yer aşırı olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve batısında karlakarışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusnda kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı zamanla karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Tunceli ve elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, batısında yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, yer yer 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, akşam saatlerine kadar doğusu güneydoğudan 4 ila 6, ilk saatler yer yer 7, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.