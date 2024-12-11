Meteoroloji, kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bugünkü hava tahmin raporuna göre Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Aralık Çarşamba gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Konya hariç), Karadeniz ile Kırklareli, Balıkesir, Erzincan, Osmaniye çevreleri, Adana'nın doğusu ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmezken, rüzgârın, genellikle güneyli, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna ayrıca Marmara'nın doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.