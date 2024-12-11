"Suriye'deki Belirsizlik Türkiye İçin Tehdit Olmayacak"

Bakan Hakan Fidan, Suriye'deki rejim değişikliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Suriye'nin terörizmin yuvası olmasına izin vermeyeceğiz" diyen Fidan, Suriye’deki mevcut durumdan DEAŞ ve PKK terör örgütlerinin faydalanmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti.

"DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan faydalanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Terörizmle mücadelemizi çok boyutlu ve dinamik stratejiler geliştirerek sürdüreceğiz. Dost ve müttefiklerimize bu mücadelemizde iş birliği beklediğimizi her fırsatta dile getirmekten geri durmayacağız."

Fidan, Suriye'deki belirsizliklerin Türkiye için bir tehdit haline dönüşmesine müsaade etmeyeceklerini, "Suriye halkının barışa ve huzura yaklaştığı süreci tehlikeye sokan tüm unsurlara karşı sahada ve masada olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Dünya Kapsamlı Bir Dönüşüm Döneminde"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünya genelindeki jeopolitik gelişmeleri değerlendirerek, "Dünya, baş döndürücü bir değişim ve dönüşüm döneminden geçiyor" dedi. Bu süreçte, teknoloji ve savunma sanayii yatırımlarının küresel rekabeti derinleştirdiğini vurgulayan Fidan, savunma harcamalarının 2023 yılı sonunda 2,4 trilyon doları aştığını belirtti.

"2025 yılında da Orta Doğu, Rusya-Ukrayna ve Afrika'daki istikrarı bozucu sınamaların devam edeceğini söylemek mümkün."

"Amerika-Çin Rekabeti Tehlikeli Boyuta Ulaşıyor"

Dışişleri Bakanı Fidan, 20 Ocak 2025'te Trump yönetiminin ABD'de yeniden göreve başlayacağını ve bu değişimin Asya-Pasifik bölgesinde yeni gerilimler doğurabileceğini ifade etti.

"Amerika-Çin rekabetinin ve bu iki ülkeyi karşı karşıya getiren durumların artabileceğini öngörüyoruz. Çin'in küresel nüfuzunu artırma girişimleri Batılı ülkeler tarafından tehdit olarak algılanıyor. Bu durum, rekabetin tehdit ilişkisine dönüşmesine neden oluyor."

"Türkiye'nin Dış Politikadaki Etkisi Artıyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin 261 dış temsilciliğiyle dünyanın en geniş diplomatik ağlarından birine sahip olduğunu belirtti. Bu durumun, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etki gücünü artırdığına dikkat çeken Fidan, "Geniş diplomatik ağımız sayesinde, muhataplarımızla ön alıcı politikalar izleyebiliyoruz" dedi.

"Suriye'de Yeni Dönem Başladı"

Fidan, 8 Aralık itibarıyla Suriye’de rejimin yıkılmasıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi. Suriye’nin artık bir “oyun içinde oyun” kurgulanan bir coğrafya olmaktan çıkması gerektiğini belirten Fidan, Türkiye’nin 13 yıldır Suriye krizini sabır ve stratejik akılla yönettiğini söyledi.

"Türkiye, Suriye halkının her zaman yanında olmuştur. Yeni dönemde huzurun ve barışın hakim olduğu, farklı etnik grupların bir arada yaşadığı bir Suriye'nin inşası için çalışacağız."

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan müdahaleleriyle Suriye’de yeni bir yönetim sürecinin başladığını ve bu sürecin uluslararası toplum tarafından da desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Feridun Sinirlioğlu’nun AGİT Genel Sekreteri Seçilmesi Türkiye'nin Etkisinin Göstergesi"

Bakan Fidan, Türkiye’nin uluslararası örgütlerdeki etkinliğinin arttığını vurgulayarak, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliğine seçildiğini hatırlattı. Bu başarıyı, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki saygınlığının göstergesi olarak nitelendirdi.

"Bu başarı, Türkiye'nin yürüttüğü dış politikaya ve uluslararası arenadaki etkinliğine olan güvenin göstergesidir."

"PKK ve DEAŞ’a Karşı Çok Boyutlu Mücadele Sürecek"

PKK ve DEAŞ’a karşı yürütülen mücadeleye değinen Fidan, hem Irak hem de Suriye’deki faaliyetlere dikkat çekti. Irak ile işbirliğinin yoğunlaşacağını belirten Fidan, Irak'ın 2024'te PKK’yı yasaklı örgüt ilan ettiğini ve bu adımın Türkiye'nin stratejik hedefleri açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

"PKK'nın Irak topraklarından tamamen tasfiyesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda Irak ile işbirliğimiz artarak devam edecek."

"Filistin'e Verilen Destek Devam Edecek"

Gazze'ye yönelik yardımlar hakkında bilgi veren Hakan Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye bugüne kadar 88 bin ton insani yardım gönderdiğini açıkladı. Ayrıca, 2 Mayıs itibarıyla İsrail'le ticaretin tamamen durdurulduğunu ifade etti. Fidan, "İsrail'i uluslararası toplum nezdinde tecrit etmek için çaba gösteriyoruz" dedi.

"Türkiye'nin Enerji Güvenliği Stratejisi"

Fidan, enerji güvenliğinin artık ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade etti. Türkiye'nin birçok kritik projenin merkezinde yer aldığını söyleyen Fidan, "Enerji koridorlarının kesişim noktasındaki Türkiye, küresel enerji denkleminde stratejik bir konumda yer alıyor" dedi.

"Azerbaycan-Ermenistan Barışı İçin Önemli Bir Süreç Başladı"

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine de değinen Fidan, “Barış süreci bölgeye yeni fırsatlar sunacak” dedi. Bu barışın, bölgenin kalkınması ve refahı için kritik önem taşıdığını ifade eden Fidan, "Türkiye, iki ülkenin barışa yönelik çabalarını desteklemektedir" dedi.

"Sonuç: Türkiye Bölgesel Güç Dengelerini Yöneten Aktör Olacak"

Hakan Fidan’ın yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin 2025 yılı ve sonrasına yönelik küresel stratejilerini gözler önüne serdi. Suriye'deki rejim değişikliği, terörle mücadele, Filistin'e destek, PKK ve DEAŞ ile çok boyutlu mücadele ve Türkiye’nin diplomatik gücü, Türkiye’nin “bölgesel güç dengelerini yöneten aktör” olarak konumlanacağını gösteriyor.

Fidan, Türkiye’nin barış, güvenlik ve istikrar vizyonuyla bölgesel ve küresel gelişmelerde belirleyici bir aktör olmaya devam edeceğini vurguladı. "Türkiye, barış ve huzurun teminatı olarak diplomatik sahnede güçlü bir aktör olmaya devam edecek" ifadesiyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PHA