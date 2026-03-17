25 Mart’tan itibaren her çarşamba düzenlenecek turlar, rehber eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Sergi ve yayınlarının yanı sıra, atölye ve konferans gibi kapsamlı paralel etkinlikler de düzenleyen Meşher, çevrimiçi sergi turlarıyla ilham verici bir diyalog zemini sunuyor. Meşher’in bugüne dek izleyicilerle buluşturduğu yedi sergi, rehberli çevrimiçi turlarla yeniden hatırlanmayı ve keşfedilmeyi bekliyor.

Her hafta farklı bir sergi turu

Meşher’in 2020’de sergilediği Alexis Gritchenko: İstanbul Yılları ile başlayacak çevrimiçi rehberli turlar, 25 Mart’tan itibaren her çarşamba “Zoom” programı üzerinden düzenlenecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek turlara katılmak için web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmak yeterli.

Meşher’de çevrimiçi rehberli turla gezilebilecek sergiler:

Alexis Gritchenko: İstanbul Yılları

(7 Şubat–1 Kasım 2020)

25 Mart 2026, saat 16.00

Alexis Gritchenko: İstanbul Yılları, usta bir ressam, sanat eleştirmeni ve yazar Alexis Gritchenko’nun İstanbul günlerine odaklanan bir sergi olma özelliğini taşıyor. Meşher, sanatçının büyük bir hayranlık duyduğu şehre ziyaretinin 100. yılında, dönemin İstanbul’unu yansıtan 150’yi aşkın suluboya, guaş, karakalem ve yağlıboya eseri bir araya getirdi. Serginin küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı üstlendi.

Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki

(16 Aralık 2020–1 Ağustos 2021)

1 Nisan 2026, saat 16.00

Sadberk Hanım Müzesi’nin 40. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Mâziyi Korumak sergisi, MÖ 6. binyıldan 20. yüzyıla uzanan geniş bir zaman diliminin öyküsünü özenle kurgulanmış bir seçkiyle anlattı. Küratörlüğünü müzenin müdürü ve sanat tarihçisi Hülya Bilgi’nin yaptığı sergi, Arkeoloji ve Türk-İslam Sanatı koleksiyonlarından derlenen 200’ü aşkın çarpıcı örnekle, ziyaretçileri Anadolu’nun uygarlıklar tarihinde bir zaman yolculuğuna çıkardı.

Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı

(9 Ekim 2021–29 Mayıs 2022)

8 Nisan 2026, saat 16.00

Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı sergisi, Türkiye’de 1850-1950 yılları arasında yaşamış ve üretmiş 117 sanatçı kadının çalışmalarını bir araya getirdi. Çiğdem Simavi’nin hâmiliğinde ve Deniz Artun’un küratörlüğünde düzenlenen sergi, sanat tarihi tarafından kaydedilememiş kadınları ve onların eserlerini merkeze aldı.

Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?

(14 Eylül 2022–12 Şubat 2023)

15 Nisan 2026, saat 16.00

Antik Yunan mitolojisindeki Ekho ve Narkissos’un karşılıksız aşk mitinden hareketle kurgulanan Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin? sergisi, 44 sanatçının 120’ye yakın eserine ev sahipliği yaptı. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergide bir araya gelen eserler, bu kadim anlatının sunduğu yansıma, yankılanma, başkalaşma temalarını günümüzün sanatsal ve toplumsal dinamikleri ışığında yorumladı.

John Craxton: Işığın Peşinde

(5 Nisan–23 Temmuz 2023)

22 Nisan 2026, saat 16.00

Britanyalı ressam ve tasarımcı John Craxton’ın yaşamını ve eserlerini odağına alan Türkiye’deki ilk kişisel sergisi Meşher’de gerçekleştirildi. Ian Collins’in küratörlüğünde düzenlenen sergi, sanatçının uzun kariyerine yayılan çeşitli eserlerinden bir seçki sundu. Sergide anıtsal bir duvar halısından tablolara, çizim ve baskılardan kitap tasarımlarına ve kişisel eşyalara uzanan geniş bir yelpazede yaklaşık 200 eser izleyiciyle buluştu.

Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar

(20 Eylül 2023–29 Eylül 2024)

29 Nisan 2026, saat 16.00

Ömer Koç Koleksiyonu’ndan nadide eserleri bir araya getiren Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi, İstanbul’un Osmanlı payitahtı olduğu 15. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine uzanan bir zaman dilimini kapsadı. Küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı’nın üstlendiği sergide, şehrin zengin görsel kaydı niteliğindeki geniş açılı İstanbul manzaralarını gösteren tablolardan gravürlere, nadir kitaplardan albümlere, panoramik fotoğraflardan Yadigâr-ı İstanbul objelerine 100’ün üzerinde eser yer aldı.

Hikâye İstanbul’da Geçiyor

(23 Ocak 2025–18 Ocak 2026)

6 Mayıs 2026, saat 16.00

16. yüzyıldan günümüze farklı zamanlarda ve çeşitli edebî türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisi, fantastik öykülerden grafik romanlara, bilimkurgudan casusluk hikâyelerine Batı edebiyatının kurmaca yapıtlarındaki İstanbul tahayyüllerini inceledi. Ömer Koç Koleksiyonu’ndan yaklaşık 300 kitabın merkezde olduğu seçkide yazarlara ait elyazmaları, nadir ilk baskılar ile imzalı ve ithaflı kitaplara farklı kaynaklardan gravür, resim, nota kitapçığı, film, afiş gibi çeşitli yapıtların yanı sıra yayımlanan Türkçe çeviriler ve gazete kupürleri eşlik etti. Serginin küratörlüğünü Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin üstlendi.

Meşher Hakkında

Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Meşher, tarihsel araştırmalardan çağdaş sanata uzanan sergileri ve yayınlar, atölyeler, konferanslar gibi kapsamlı paralel etkinlikleriyle zamanlar ve kültürler arasında yeni bir diyalog zemini sağlamayı amaçlıyor. Adını Osmanlı Türkçesinde “sergi mekânı” anlamına gelen kelimeden alan Meşher, faaliyetlerini disiplinlerarası yaklaşımıyla Eylül 2019’dan itibaren sürdürüyor. Ortaçağdan günümüze uzanan bir zaman aralığında, geniş bir konu yelpazesinde sergiler sunuyor. Çok yönlü programı, araştırmaya dayalı akademik yönü ve yayınlarıyla Meşher, bir referans noktası olarak kültür ve sanat ortamına katkıda bulunuyor. İstiklal Caddesi’nde yer alan Meşher’de, ziyaret, etkinlik ve sergi turları ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Pazartesi hariç haftanın altı günü ziyaret edilebilir.

