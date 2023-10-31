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Vali Dr. Osman Varol, Adıyaman merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarını kabul ederek muhtarların mahalle ve köylerinde karşılaştıkları sorun, ihtiyaç ve taleplerini dinleyip, sorunların çözümü ve ihtiyaçların karşılanması için imkânları dahilinde gerekli adımların atılacağını ve çözümü için gayret gösterileceğini söyledi.

Vali Varol, Köylerde özellikle kırsal altyapı hizmetleri başta olmak üzere eğitim, sağlık ve toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu diğer hizmetlerin karşılanması noktasında artan bir gayret ve çabayla çalışmalara sürdürdüklerini söyledi.



Kaynak : PHA