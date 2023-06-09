Yeni Kabine sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in görev alması ardından Merkez Bankası'nda yapılması beklenen değişiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de netlik kazandı.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na atanırken, Kavcıoğlu'ndan boşalan makama Hafize Gaye Erkan atandı.

Erkan sosyal medya hesabından yayımladığı ilk mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimize hizmet yolunda #TürkiyeYüzyılı’na başlıyoruz" diyerek #DolarTL #dolar #ALTIN etiketlerini kullandı. Erkan, hesabından yaptığı ilk paylaşımlarda ayrıca Merkez Bankası'nın Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ile Menkul Kıymet İstatistiklerine ilişkin verilerini paylaştı.

https://twitter.com/hafizegayerkan/status/1667024090379571203

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

1982 yılında dünyaya geldi. Türk ekonomist ve mühendis. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmasının ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti ve orada finans alanında çalışmaya başladı. Çeşitli finans danışmanlığı şirketleri ve bir bankada üst düzey yöneticilik yaptı. Bazı ekonomi dergileri tarafından dikkat çeken genç ekonomistler arasında gösterildi.

Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu ve üniversite sınavında derece yaparak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne girdi. Bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına taşındı. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu.

Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı.

Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi.