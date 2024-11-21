Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK kararına göre bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu.

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Kurul kararında, "Politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: igf