İstanbul'da ele geçirilen 34 milyon 270 bin uyuşturucu hap, jandarmanın tek seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-49 operasyonun detaylarını paylaştı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir sürdürdüğü uyuşturucu madde imalatçılarına ve zehir tacirlerine yönelik Narkoçelik operasyonlarının 49'uncusu 23 ilde düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Narkoçelik-49 operasyonunda 1 ton 756 kilogram uyuşturucu madde ile 995 bin adet kök kenevir/kök skunk ile 34 milyon 617 bin 835 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Jandarmanın İstanbul'da ele geçirdiği 34 Milyon 270 Bin uyuşturucu hap, jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı olduğunu kaydetti.

Olaylarla ilgili 58 şüpheli zehir taciri yakalanıken, 40'ı tutuklandı, 4’ünün ise hakkında adli kontrol kararı verildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1859541699640316348