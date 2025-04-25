Merkez Bankası'nın 17 Nisan 2025’te politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükselttiği Para Politikası Kurulu, o günkü toplantı özetini yayımladı. Rapora göre küresel ticaret belirsizlikleri ve enflasyon beklentilerindeki artış nedeniyle sıkı para politikası sürdürülecek.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 17 Nisan 2025’te politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkarırken, gecelik borç verme faizi yüzde 49’a, borçlanma faizi ise yüzde 44,5’e yükseltmişti.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni yayımlayan Merkez Bankası, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdürüleceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 29 maddelik Toplantı Özeti'nde şu hususlara vurgu yapıldı:

https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1915722987749212361

Mart’ta tüketici enflasyonu yüzde 38,1’e düşerken, hizmet enflasyonu yüksek seyretti. Nisan’da temel mal enflasyonunun artması, işlenmemiş gıda fiyatlarının ise zirai don nedeniyle risk taşıması bekleniyor.

Enflasyonun yüzde 5 hedefine ulaşması için tüm araçlar kararlılıkla kullanarak maliye politikasıyla eşgüdüm devam edecek.

Finansal piyasalardaki oynaklığı azaltmak için TL ve döviz likidite tedbirleri alındı, 1 hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlandı.