23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Bursa dahil tüm Marmara Bölgesi’nde hissedilmişti.

Artçı sarsıntıların devam ettiği deprem çevre illerde de büyük panik oluştururken TMMOB'a bağlı Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada, bu depremin beklenen büyük Marmara depremi olmadığını vurguladı.

"Bursa’da sarsıntı yoğun hissedildi, ancak bu büyük Marmara depremi değil" diyen Başkan Yıldız, "Büyük deprem 1 dakika, 1 yıl ya da 5 yıl sonra da olabilir. Kimse şaşırmamalı” diye konuştu.

“DENİZDEKİ ALAKASIZ DALGALAR, ENERJİ BOŞALMASININ İSPATIDIR”

6,2’lik depremin merkez üssünün çok önemli olduğunu belirten Başkan Yıldız, “Bu tür depremlerde hangi fayın kırıldığı, ne kadar bir alanın etkilendiği çok önemli. Yaklaşık 15 kilometrelik bir kırılma yaşandığını söyleyebiliriz. Bu, belli bir miktar enerji boşalması anlamına gelir. Denizde alakasız dalgaların oluşması da yer altındaki hareketin ve çıkan enerjinin ispatıdır" dedi.

“ACİL EYLEM PLANI ŞART”

Bursa için zamanın kritik olduğunu ifade eden Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız, “Yerel yönetimler, merkezi hükümet, akademisyenler ve vatandaşlar birleşmeli. Kısa, orta ve uzun vadeli planlarla ilk kazmayı vurmalıyız. Bağımsız çalışmalar yetmez, bütüncül bir plan gerekli” dedi.

“YAPAY DEPREM İDDİALARI GERÇEK DIŞI”

Öte yandan sosyal medyadaki “yapay deprem” iddialarını da yalanlayan Başkan Yıldız, “Bilimsel açıklamalar yerine komplo teorileri ilgi görüyor. Depremi erken tahmin etmek ya da yapay deprem üretmek mümkün değil. Fay hattını hareket ettirmek imkânsız” diyerek bilgi kirliliğine dikkat çekti.

https://youtu.be/WgnhCN0R74I