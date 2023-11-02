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Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Erdemoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Ebubekir İnan ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Harun Tekin katıldı. İmzalanan protokol ile birlikte, 6 Şubat depremleri sonrasında kullanılmaz hale gelen Üniversite bünyesindeki lojmanların yerine yenileri inşa edilerek, birçok akademik ve idari personelin barınma problemi ortadan kaldırılacak.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kelleş “6 Şubat Depremlerinin Yaralarını Sarmaya Devam Ediyoruz”

Törende konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, imzalanan protokolün Adıyaman Üniversitesi ve mensupları için hayırlara vesile olmasını diledi. Prof. Dr. Kelleş, “6 Şubat Pazartesi günü çok acı bir sabaha uyandık. Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremler neticesinde binlerce insanımızı kaybetmenin hüznünü yaşadık ve hâlâ da yaşıyoruz. Birçok kamu binasının ve binlerce konutun yıkılması, bu felaketin şehrimizde yarattığı devasa tahribatın açık bir göstergesidir. Üniversitemizde de yıkımın boyutu had safhaya ulaşmış, rektörlük binamız ve lojmanlarımız dâhil olmak üzere birçok binamız kullanılamaz hale gelirken, çeşitli mağduriyetler ortaya çıkmıştır. Bugün, burada Üniversitemiz ile Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Sayın Ali Erdemoğlu arasında imzalanan protokol ile birlikte Üniversitemizin barınma konusundaki önemli bir problemini çözmüş olacağız. Ülkenin dört bir yanında yarattıkları istihdam olanakları ve ülke ekonomisine verdikleri katkı ile önemli bir yer edinen Erdemoğlu Ailesi, hayır işlerinde de veren ellerden olmuştur. Bizleri ziyadesiyle memnun eden bu önemli yatırımlardan ötürü Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Sayın Ali Erdemoğlu nezdinde hayırsever ailemizin her bir ferdine en kalbi muhabbetlerimle teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye’mizin öncü kuruluşlarından biri olan Merinos A.Ş. ile el ele vererek, üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz için çok daha güzel işlere imza atacağımıza inancım tamdır.” şeklinde konuştu.

Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Erdemoğlu “Adıyaman Üniversitesi Ailesine Hayırlı Olsun”

Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Erdemoğlu ise, imzalanan protokol ve inşa edilecek olan lojmanların Adıyaman Üniversitesi ailesine hayırlı olmasını diledi. Erdemoğlu, “6 Şubat’ta yaşanan hadise hepimizi derinden üzmüştür. Bundan sonra bize düşen; işimizi en sağlam şekilde yapmaktır. Bugün, burada Adıyaman Üniversitemiz için 56 daireden oluşan kamu konutunun protokolünü imzaladık. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte üniversitemizin birçok akademik ve idari personelinin yaşadığı barınma sorunu inşallah ortadan kalkacaktır. Protokolümüzün Adıyaman’a ve Adıyaman Üniversitesi ailesine hayırlı olmasını diliyor, ev sahiplikleri için Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Mehmet Kelleş’e teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA